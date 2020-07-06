Россиянам разрешат заменить паспорт водительскими правами

В банках РФ начнут принимать права вместо паспорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиянам планируют разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг. Соответствующий законопроект разрабатывают Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.

«Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти», — цитируют «Известия» представителей Банка России.

В ключевых банках страны отметили, что знают об инициативе. В кредитных организациях уверены: для клиентов это будет удобным способом подтвердить личность. Однако подлинность документа на вождение проверить сложнее, чем паспорт, опасаются представители банков. Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков пояснил, что с помощью прав предлагается проводить упрощенную идентификацию, которая разрешена для ограниченного круга услуг. По словам Александра Полякова, к ним относятся: перевод денежных средств без открытия банковского счета, осуществление и получение почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тысяч рублей, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения. Выросла и средняя сумма операции по покупке безналичной валюты — в мае—июне она составила 5,2 тысячи против 5 тысяч в апреле и 4,5 тысячи в апреле—июне прошлого года.

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