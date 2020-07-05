Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

Валютные вклады россиян начали расти с начала мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения.

«Средняя сумма операции по покупке наличной валюты, долларов и евро, в мае—июне 2020 года выросла до 2,1 тысячи долларов. В апреле 2020 она составляла 1,8 тысячи, в апреле—июне 2019 — почти 1,3 тысячи», — рассказали РИА «Новости» в ВТБ. Выросла и средняя сумма операции по покупке безналичной валюты — в мае—июне она составила 5,2 тысячи против 5 тысяч в апреле и 4,5 тысячи в апреле—июне прошлого года.

В то же время в Сбербанке существенных колебаний среднего чека по операциям обмена валюты не зафиксировали. Средняя сумма обменной операции в июне оказалась такой же, как и за весь период самоизоляции, но превысила аналогичный показатель прошлого года на 60%. При этом число операций по обмену валюты сейчас ниже показателей 2019 года.

По данным банка «Русский Стандарт», в июне относительно мая средняя сумма операции по долларам стала выше на 12% (96 280 рублей). А по сравнению с июнем 2019 года средний чек по долларам вырос более чем на 80%. Вместе с тем банк «Дом.РФ» зафиксировал рост средней суммы одной операции в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Совсем незначительные изменения отметили Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Ранее Центробанк сообщил, что с мая валютные вклады россиян начали расти. Прежде на протяжении четырех месяцев люди снимали валюту с банковских счетов, напоминает «Ридус». В беседе с URA.RU экономист Василий Колташов посоветовал рассчитывать не на валютные вклады, а на сбережения в рублях. Однако финансисты не согласились с ним и посоветовали хранить сбережения в банках и в рублях, и в валюте.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.