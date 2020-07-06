В ПФР назвали новое требование для получения пенсий

Российские пенсионеры должны оформить карты «Мир» до 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Срок введения карт «Мир» для получения пенсий продлили до 1 октября из-за пандемии коронавируса. До этого времени пенсионеры могут использовать для получения денег карты других платежных систем. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«Тем пенсионерам, которые используют карты иных платежных систем, следует до этого времени перейти на карту „Мир“. Это требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa)», — цитирует представителей ПФР Life.

Отмечается, что переход на «Мир» должен был состояться еще 1 июля. Однако из-за распространения COVID-19 срок продлили до 1 октября. В фонде подчеркнули, что нововведение не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на счет по вкладу или доставляют почтой, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что у платежной системы «Мир» есть принципиальное преимущество. Держателям таких карт не угрожают санкции иностранных государств, то есть не может возникнуть проблем с платежами внутри страны. Никто из-за рубежа не сможет заблокировать банковские операции. Однако есть и минусы — картой невозможно оплачивать покупки за пределами России.

Ранее сообщалось, что пенсионерам могут изменить правила оформления и выпуска банковских карт. Это нужно для того, чтобы повысить безопасность для накоплений пожилых граждан. Отмечается, что банковские карты с чипами являются небезопасными для пожилых граждан, а доводы банков об удобстве бесконтактной оплаты неубедительны. Поэтому предлагается предоставить пожилым гражданам право выбора при изготовлении банковской карты: будут они иметь функцию бесконтактной оплаты или нет.

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