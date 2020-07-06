Флот Украины готовится к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к открытой конфронтации с Россией. Командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевые действия могут начаться с с территории Крыма.
По мнению Неижпапа, армия РФ может предпринять попытку захвата Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Он заявил изданию «Думская». что его подчиненные готовы к таким действиям со стороны России. «Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — отметил контр-адмирал.
Неижпапа, который считает, что между Украиной и РФ идет седьмой год необъявленная война, признает, что если начнутся реальные боевые действия то «будет много потерь и среди военнослужащих, и среди гражданского населения», пишет «Московский комсомолец». Командующий украинским флотом отметил, что сигналом к конфронтации станет восстановление Россией Северо-Крымского канала на полуострове.
В конце ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию Черного моря, напоминает RT. После этого ВМС Украины продолжили путь в Керченском проливе. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны двое украинских военных и экипаж. Президент РФ Владимир Путин тогда предположил, что что в правящих кругах Киева рассчитывали на гибель кого-то из украинских моряков, которые незаконно пересекли границу с Россией. По его словам, не достигнув результата, когда, к счастью, все остались живы, Украина испытывает недовольство, напоминает Nation News.
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