05 июля 2020

Флот Украины готовится к боевым действиям с Россией

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На Украине нашли повод начать боевые действия в РФ на море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к открытой конфронтации с Россией. Командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевые действия могут начаться с с территории Крыма.

По мнению Неижпапа, армия РФ может предпринять попытку захвата Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Он заявил изданию «Думская». что его подчиненные готовы к таким действиям со стороны России. «Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — отметил контр-адмирал.

Неижпапа, который считает, что между Украиной и РФ идет седьмой год необъявленная война, признает, что если начнутся реальные боевые действия то «будет много потерь и среди военнослужащих, и среди гражданского населения», пишет «Московский комсомолец». Командующий украинским флотом отметил, что сигналом к конфронтации станет восстановление Россией Северо-Крымского канала на полуострове.

В конце ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию Черного моря, напоминает RT. После этого ВМС Украины продолжили путь в Керченском проливе. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны двое украинских военных и экипаж. Президент РФ Владимир Путин тогда предположил, что что в правящих кругах Киева рассчитывали на гибель кого-то из украинских моряков, которые незаконно пересекли границу с Россией. По его словам, не достигнув результата, когда, к счастью, все остались живы, Украина испытывает недовольство, напоминает Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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