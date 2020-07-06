ВОЗ заинтересовалась российской вакционой от коронавируса

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала интересна российская вакцина от COVID-19. Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, в организации ожидают результатов испытания авифавира.
«Мы в курсе, что проводятся испытания [вакцины от коронавируса] авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов». — рассказала РИА «Новости» Сваминатан. Она уточнила, что в ВОЗ заинтересованы в российской вакцине.
Сваминатан отметила, что в организации надеются на сотрудничество с российскими учеными в рамках «Тестов солидарности» для разработчиков вакцин. Россия пока не участвует в Тестах, впрочем от участия также отказались США, Китай, Франция и Великобритания.
По данным ВОЗ в мире от коронавируса скончались 528 тысяч человек, число заразившихся достигло 11 млн человек. С конца марта организация признала, что вспышка коронавируса является пандемией. Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — почти три млн человек, пишет RT.