05 июля 2020

ВОЗ заинтересовалась российской вакционой от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
В ВОЗ ожидают результатов теста российской вакцины от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала интересна российская вакцина от COVID-19. Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, в организации ожидают результатов испытания авифавира.

«Мы в курсе, что проводятся испытания [вакцины от коронавируса] авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов». — рассказала РИА «Новости» Сваминатан. Она уточнила, что в ВОЗ заинтересованы в российской вакцине.

Сваминатан отметила, что в организации надеются на сотрудничество с российскими учеными в рамках «Тестов солидарности» для разработчиков вакцин. Россия пока не участвует в Тестах, впрочем от участия также отказались США, Китай, Франция и Великобритания.

По данным ВОЗ в мире от коронавируса скончались 528 тысяч человек, число заразившихся достигло 11 млн человек. С конца марта организация признала, что вспышка коронавируса является пандемией. Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — почти три млн человек, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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