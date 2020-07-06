Число заражений коронавирусом в Челябинской области начало расти

За три месяца челябинцы устали от карантинных ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области к утру 6 июля зафиксировано 8403 заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выявлены 138 новых заболевших, из них 61 случай — в Челябинске. Число заражений начало расти с пятницы, когда зараженных было 134 человека.

«С начала пандемии произошло 8403 случая заражения, сейчас лечение проходят 3168 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли трое — от возрасте от 50 до 79 лет — все они страдали тяжелыми болезнями, которые осложнил коронавирус». В Челябинске за выходные заразились 103 человека. Выздоровел за сутки 131 человек, с начала пандемии — 5028 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 12 июля. Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

При этом глава региона Алексей Текслер ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов. Также открылись базы отдыха, со 2 июля обычном режиме работают детсады, с 9 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря.