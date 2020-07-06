В ЯНАО от коронавируса умер известный деятель культуры

В Новом Уренгое (ЯНАО) умерла руководитель городской Централизованной клубной системы (ЦКС) и директор дворца культуры «Октябрь» Галина Конечная, сообщает департамент культуры ЯНАО. Конечная возглавляла дворец культуры и ЦКС в течение последних 22 лет и скончалась накануне от коронавируса.
«Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни заслуженного работника культуры Ямала Галины Григорьевны Конечной, директора Централизованной клубной системы города Новый Уренгой», — говорится в опубликованном 6 июля некрологе на сайте окружного ведомства. Чиновница возглавляла коллектив ЦКС более 22 лет, была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарностью и грамотой Минкультуры России и департамента культуры округа.
Среди заслуг Конечной — проведение фестиваля славянской культуры «Мы — славяне, мы — едины!», II Арктического культурного форума и ряда других мероприятий. По словам коллег, она поднимала культуру газовой столицы «с нуля», была мудрым, талантливым директором, высокопрофессиональным режиссером с неиссякаемыми творческими амбициями и фантазиями, душевным, искренним человеком, с ее уходом «осиротела культура Нового Уренгоя».
Между тем, Новый Уренгой по-прежнему опережает остальные населенные пункты ЯНАО по заболеваемости COVID. В минувшее воскресенье там было выявлено 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в городе было зафиксировано 2386 случаев, выздоровело при этом 426 человек.
Осложнение ситуации в Новом Уренгое стало причиной того, что вмешались окружные власти. В газовую столицу был направлен заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов, возглавивший местный оперативный штаб.
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