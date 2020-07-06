Венедиктов рассказал о защите Путина от коронавируса

По словам Алексея Венедиктова, президент подготовился к эпидемии еще в марте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин с самого начала эпидемии ответственно подошел к профилактике коронавирусной инфекции. Глава государства отменил все запланированные встречи и регулярно проходит тесты на антитела. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Гордон».

«Он сказал, что раз в три дня он сдает анализы. Я понимаю насколько санитарные нормы вокруг президента были строгие. Действительно, встреч не было никаких. Более того, должна была быть встреча у нас [редакторского состава радиостанции „Эхо Москвы“] 19 марта. Она была отменена. Это было в начале эпидемии, но он уже находился под охраной здоровья», — рассказал Венедиктов.

Журналист также опроверг слухи о том, что с началом эпидемии в стране Путин находился в неком бункере. По словам Венедиктова, президент переехал в свою резиденцию. «Это его резиденция в Подмосковье, в Ново-Огарево», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что всем, кто приходит на личные встречи с Путиным, приходится проходить через защитные тоннели дезинфекции, напоминает «Утро.ру».

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