Медик работала с заразившимися пациентами, но выплаты не получила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медсестра краевой больницы им Вагнера в Березниках Татьяна Моховикова собирает деньги на реабилитацию своего ребенка. Несколько лет назад дочери был поставлен диагноз «идиопатический сколиоз». Семья больше года ждала квоту, чтобы провести бесплатную операцию, но в итоге ей пришлось обратиться в частную клинику, рассказала URA.RU медик.

Татьяна взяла кредит в сумме более одного миллиона рублей на оплату дорогостоящей операции в московской клинике и реабилитацию, и рассчитывала на получение «ковидных» денег, чтобы частично покрыть долги.

«У нас [в больнице] два раза был карантин — в мае и июне. Я лично брала мазки у десятков зараженных пациентов, но деньги мне так и не заплатили. Главврач больницы Роман Конев не ведет прием по личным вопросам, написал мне СМС — „идите в хозрасчетное отделение“», — пояснила Моховикова.

Она также добавила, что руководство больницы не может в полной мере обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты. В результате медики вынуждены приобретать их за свой счет.

Роман Конев не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу больницы направлен запрос. В июне сразу несколько отделений краевой больницы в Березниках были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса.