05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

Медсестре в Пермском крае отказали в «ковидных» выплатах. Деньги нужны на лечение больного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Медик работала с заразившимися пациентами, но выплаты не получила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Медсестра краевой больницы им Вагнера в Березниках Татьяна Моховикова собирает деньги на реабилитацию своего ребенка. Несколько лет назад дочери был поставлен диагноз «идиопатический сколиоз». Семья больше года ждала квоту, чтобы провести бесплатную операцию, но в итоге ей пришлось обратиться в частную клинику, рассказала URA.RU медик.

Татьяна взяла кредит в сумме более одного миллиона рублей на оплату дорогостоящей операции в московской клинике и реабилитацию, и рассчитывала на получение «ковидных» денег, чтобы частично покрыть долги.

«У нас [в больнице] два раза был карантин — в мае и июне. Я лично брала мазки у десятков зараженных пациентов, но деньги мне так и не заплатили. Главврач больницы Роман Конев не ведет прием по личным вопросам, написал мне СМС — „идите в хозрасчетное отделение“», — пояснила Моховикова.

Она также добавила, что руководство больницы не может в полной мере обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты. В результате медики вынуждены приобретать их за свой счет.

Роман Конев не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу больницы направлен запрос. В июне сразу несколько отделений краевой больницы в Березниках были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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