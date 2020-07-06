«Справедливая Россия» назвала кандидатов на пост главы ХМАО

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг справедливой россии
Югорские эсеры определились с тройкой кандидатов на пост главы ХМАО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

«Справедливая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора ХМАО на осенних выборах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения партии Михаил Сердюк.

«На заседании совета регионального отделения были утверждены кандидатуры Сердюка, [Николая] Кадочкина, [Инны] Абдурахмановой», — прокомментировал лидер югорских эсеров. Теперь эти кандидатуры должны быть отправлены в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора. Он в свою очередь отправит список от всех партий российскому президенту Владимиру Путин. А глава государства в августе пришлет шорт-лист претендентов в Думы ХМАО, где в Единый день голосования и будет избран губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие парламентские партии в ХМАО определяются с кандидатами на пост главы региона. А вот несистемная оппозиция опоздала со сроками выдвижения своих представителей на должность губернатора Югры.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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