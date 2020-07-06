«Справедливая Россия» назвала кандидатов на пост главы ХМАО

Югорские эсеры определились с тройкой кандидатов на пост главы ХМАО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

«Справедливая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора ХМАО на осенних выборах. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения партии Михаил Сердюк.

«На заседании совета регионального отделения были утверждены кандидатуры Сердюка, [Николая] Кадочкина, [Инны] Абдурахмановой», — прокомментировал лидер югорских эсеров. Теперь эти кандидатуры должны быть отправлены в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора. Он в свою очередь отправит список от всех партий российскому президенту Владимиру Путин. А глава государства в августе пришлет шорт-лист претендентов в Думы ХМАО, где в Единый день голосования и будет избран губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие парламентские партии в ХМАО определяются с кандидатами на пост главы региона. А вот несистемная оппозиция опоздала со сроками выдвижения своих представителей на должность губернатора Югры.