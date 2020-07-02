Оппозиция нехотя пытается выдвинуть кандидата на пост главы ХМАО

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Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО «Коммунисты России» обвинили ЛДПР в том, что они делают пиар на приглашении непарламентских партий к обсуждению списка возможных кандидатов на пост губернатора ХМАО, который они планируют отправить главе Тюменской области Александру Моору. Однако по российскому законодательству других вариантов у политических сил, которые не представлены в федеральном парламенте, выставить своих кандидатов на пост руководителя региона нет.

В пресс-службе КПРФ ХМАО журналисту агентства заявили, что «не сотрудничают со спойлерами действующей власти». Связаться с руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаилом Сердюком не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

Руководитель регионального отделения ЛДПР в ХМАО Евгений Данников заявил URA.RU, что в адрес либерал-демократов поступили такие обращения от «Коммунистов России» и партии «За Правду». Однако сделано это было слишком поздно. «В адрес региональных отделений политических партий в автономном округе направлялись уведомления о месте и времени проведения Координационного совета регионального отделения ЛДПР. Помимо этого, информация о проведении консультаций, располагалась в открытом доступе на официальном сайте Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР. Ни одного предложения не поступило к 25 июня», — сообщил Данников.

«Я категорически был против обращения. Но меня убедили вышестоящие руководители и настаивали действовать по закону. Обратились ко всем парламентским партиям. Ждем ответа», — заявил Абдуррахманов.

«Коммунисты России» по указке федерального руководства пытаются через парламентские партии согласовать кандидатуру своего представителя на пост губернатора ХМАО — Евгению Сафиеву. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения партии Вадим Абдуррахманов.

«Коммунисты России» не смогли самостоятельно выдвинуть кандидата на пост главы ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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