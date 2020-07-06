В Кургане заметили экс-депутата, который причастен к деятельности ОПГ «Локомотив» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возвращение в Курган Михаила Гурко по кличке Депутат, причастного к криминальной группировке «Локомотив», не осталось незамеченным. Об этом URA.RU сообщили источники лично знакомые с представителями легендарной ОПГ.

«Он [Михаил Гурко] в городе. На какое-то время после освобождения из колонии Депутат уезжал на юг страны, а сейчас вернулся в Курган. Живет в своем доме на Болдинцево», — отметил источник URA.RU.

Другой инсайдер подтвердил, что Гурко видели в городе. По его данным, возвращение известного представителя курганской ОПГ может быть связано с интересом к работе Центрального рынка. «Сейчас идет раздел сфер влияния или даже можно сказать укрепления влияние ОПГ „Локомотив“. Курганские рынки ждет реорганизация. Вероятно, этим и прибыл заниматься Гурко», — отметил источник.

Еще один осведомитель URA.RU считает, что Гурко не удастся развернуть свою деятельность в прежнем объеме. «Многие в Кургане очень недовольны Гурко и теми показаниями, которые он давал в судах [по делу ОПГ „Локомотив“ и по делу бывшего первого зам губернатора Александра Бухтоярова, осужденного за получение взятки]. Я бы на его месте, ходил, оглядываясь», — отметил инсайдер.

Получить комментарии экс-депутата Курганской областной думы IV созыва Михаила Гурко URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его контактного телефона.

ОПГ «Локомотив» появилась в Кургане в 1990-х годах — после того, как основной костяк ОПГ «Комсомольская» перебрался в Москву (в столице они были известны под названием «Курганские»). Основу новой группировки составляли спортсмены и бывшие милиционеры.

На суде над членами ОПГ была доказана причастность Гурко к группировке. Члены банды заявляли, что именно Гурко просил избить бывшего вице-мэра Виктора Серкова, напугать кандидата в губернаторы Курганской области Евгения Собакина (бросив в штаб гранату), организовать покушение на бывшего замдиректора РНЦ «ВТО» им. Илизарова Александра Федотова и экс-заместителя директора МУП «Зауралснаб» Валентины Ветцель (из-за решения по «Некрасовскому рынку»).

Уголовное дело Депутата рассматривали в особом порядке, так как он пошел на сотрудничество со следствием. Гурко осудили за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2012 году его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. После освобождения Гурко уезжал из Кургана.