Инициатор спора о мороженом «Радуга» удивилась шумихе

Екатерина Лахова не хочет делать рекламу этому бренду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Союза женщин России, бывший сенатор Екатерина Лахова удивилась шумихе вокруг мороженого «Радуга». Ранее она сама попросила президента России Владимира Путина обратить внимание на то, что это мороженое может являться пропагандой нетрадиционных ценностей для детей.

В разговоре с РИА «Новости» она отказалась комментировать свое высказывание и заявила, что уже достаточно высказалась на этот счет. Лахова также отметила, что не намерена давать этому бренду рекламу и удивилась, что ее слова привлекли столько внимания со стороны СМИ. «Не хочу [комментировать]. А каждый взял и начал крутить черт-те что», — заявила она.

После заявления Лаховой об опасности мороженого «Радуга» для детей с точки зрения воспитания в духе традиционных ценностей вице-президент группы компаний «Чистая линия», производящей мороженое, Армен Бениаминов отметил, что цвет этого мороженого не является пропагандой нетрадиционных ценностей.

В разговоре с URA.RU Лахова заявила, что в последние годы наблюдается агрессивное навязывание нетрадиционных ценностей. По ее словам, реклама мороженого с изображением радуги может вызывать у детей определенные ассоциации.

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