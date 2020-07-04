Экс-сенатор Лахова объяснила свои слова о мороженом и геях

Нужно тщательнее смотреть за рекламой в России, считает Екатерина Лахова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нужно более внимательно относиться к рекламе, чтобы избегать пропаганды нетрадиционных ценностей среди детей и не допускать подмены понятий. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, ранее заявившая, что мороженое «Радуга» может быть скрытой пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации.

«За последние годы идет очень агрессивное навязывание нетрадиционных ценностей. С помощью такой скрытой агитации детям навязывают определенные вещи. И таким образом у них возникают некоторые ассоциации», — заявила URA.RU Лахова.

В самой радуге нет ничего плохого, отметила собеседница агентства. Но для детей она действительно может стать символом движения ЛГБТК+, считает Лахова. «Я не против радуги, это великолепное природное явление, которому мы радуемся. Флаг сексуальных меньшинств не является копией радуги, но кто будет разбираться, сколько там полосок и какого цвета? Все, что я хочу сказать: нужно быть внимательными, чтобы какие-то вещи, как в данном случае радугу, не приписывали к тому, чем они не являются», — отметила экс-сенатор Совета Федерации.

В разговоре с URA.RU Екатерина Лахова также объяснила свое высказывание, появившееся в СМИ, в котором сравнила радугу со свастикой. По словам председателя Союза женщин, она не ставила представителей сексуальных меньшинств в один ряд с нацистами, а говорила о подмене понятий. «Насчет свастики — я говорила о значении символов. О том, что через радугу детям навязывают не наши ценности. Так же как свастику в свое время связали с фашизмом», — заключила Лахова, отметив, что ранее свастика была символом благополучия.

Ранее Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что это мороженое «Радуга» косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТК+. Президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов категорически не согласен с мнением Лаховой. «Радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отмечает он. В соцсетях неоднозначно встретили просьбу экс-сенатора.

Лахова родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1948 году. В прошлом была народным депутатом РСФСР, в истории новой России была депутатом Госдумы от «Единой России». До 2019 года была членом комитета Совета Федерации от Брянской области. На данный момент занимает должность председателя Союза женщин России.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.