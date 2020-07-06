Путин назначил главу МЧС Курганской области

Указ о назначении подписали 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области назначили Юрия Землянского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее Землянский занимал данную должность в статусе врио.

«Решением Главы государства назначены на должность ряд руководителей Главных управлений по субъектам РФ: <…> начальником Главного управления МЧС России по Курганской области — полковник внутренней службы Юрий Землянский», — рассказали в министерстве. Указ был подписан 1 июля. Также начальников ГУ МЧС назначили во Владимирской и Пензенской областях и в Республике Ингушетия.

Землянский стал врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области 1 мая. Однако он не смог сразу выйти на работу. Инсайдеры сообщали, что у нового начальника подозревали коронавирус.

Прежнего начальника управления Олега Рожкова обвиняют по четырем уголовным статьям: мошенничество, превышение должностных полномочий, растрата, злоупотребление полномочиями. В деле фигурируют эпизоды с закупкой роботов, покупкой телефона на деньги ведомства, махинации с зарплатой и премиями, использование спецтехники в личных целях. Ущерб бюджету оценивают до 57 млн рублей. По данным источников, Землянский начнет работу с чистки ведомства.