Экс-главу курганского МЧС Олега Рожкова (слева) подозревают в коррупционных преступлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

При расследовании уголовного дела в отношении бывшего начальника МЧС России по Курганской области появились новые эпизоды. Материалы предоставило УФСБ России по Курганской области. Об этом сообщается на сайте областного Следственного комитета.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в релизе СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, Рожков сообщил главному бухгалтеру недостоверную информацию о занимаемой должности, чтобы ему не снизили зарплату. «Похищенными на протяжении нескольких месяцев денежными средствами в общей сумме не менее 128 тысяч рублей Рожков распорядился по своему усмотрению», — сообщает ведомство.

Также в ходе следствия установлено, что в 2018 году Рожков, не желая использовать свои деньги на покупку дорогостоящего телефона, дал указание оплатить его за счет средств подведомственного учреждения. Впоследствии гаджет, стоимостью более 82 тысяч рублей, был передан в его личное пользование. Данным телефоном Рожков пользовался вплоть до его изъятия в рамках расследования уголовного дела.

О задержании экс-главы МЧС стало известно 27 марта. Обыски в доме подозреваемого прошли 22 мая. По версии следствия, Рожков возглавлял комиссию, которая отвечала за приемку робототехнического оборудования для нужд МЧС России. Контракт на 94,4 млн рублей выиграло НПО «Курганский завод спецтехники». Компания при этом якобы поставила технически неисправных роботов.

Также в материалах фигурирует эпизод с премиями. Рожков, по версии следователей, премировал одного из начальников подчиненного ему подразделения. Часть средств расходовалась в представительских целях. Его обвинили в растрате не менее 200 000 рублей.

Сотрудники УФСБ России по Курганской области и Следственного комитета нашли в действиях Рожкова признаки растраты с использованием своего служебного положения и злоупотребления должностными полномочиями.