В ЯНАО обсуждают имя возможного преемника замгубернатора

В случае, если курирующий строительство заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов освободит должность, на его место уже есть наиболее вероятный преемник. К такому мнению пришли опрошенные URA.RU источники во властных структурах региона.
«В случае если предположить, что Воронов получит новое назначение, наиболее вероятным станет выдвижение Вячеслава Васильченко, как специалист из профильного департамента», — сообщают собеседники. По словам источников, нынешний первый замглавы департамента строительства ЯНАО успел хорошо себя зарекомендовать и состоит в кадровом резерве на повышение в должности.
Сам Васильченко был назначен на должность первого зама главы депстроя в конце прошлого года. До этого он работал на Новоуренгойском газохимическом комбинате, устроившись на предприятие после своего приезда на Ямал в 2010 году
Официальные власти ЯНАО данную информацию никак не комментируют. Андрей Воронов, недавно назначенный руководителем оперативного штаба по коронавирусу в Новом Уренгое, остается заместителем губернатора Дмитрия Артюхова, курирующим вопросы строительства в регионе.
Между тем, ранее источники в политических кругах сообщали о возможной ротации в окружении главы региона. Командировку Воронова в Новый Уренгой многие сразу же восприняли, как возможную подготовку к смене действующего главы Ивана Костогриза и начало ротации замов губернатора.
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