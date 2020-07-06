В ЯНАО обсуждают имя возможного преемника замгубернатора

Сообщения о возможном перемещении Андрея Воронова на новый пост продолжают поступать Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В случае, если курирующий строительство заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов освободит должность, на его место уже есть наиболее вероятный преемник. К такому мнению пришли опрошенные URA.RU источники во властных структурах региона.

«В случае если предположить, что Воронов получит новое назначение, наиболее вероятным станет выдвижение Вячеслава Васильченко, как специалист из профильного департамента», — сообщают собеседники. По словам источников, нынешний первый замглавы департамента строительства ЯНАО успел хорошо себя зарекомендовать и состоит в кадровом резерве на повышение в должности.

Сам Васильченко был назначен на должность первого зама главы депстроя в конце прошлого года. До этого он работал на Новоуренгойском газохимическом комбинате, устроившись на предприятие после своего приезда на Ямал в 2010 году

Официальные власти ЯНАО данную информацию никак не комментируют. Андрей Воронов, недавно назначенный руководителем оперативного штаба по коронавирусу в Новом Уренгое, остается заместителем губернатора Дмитрия Артюхова, курирующим вопросы строительства в регионе.

Между тем, ранее источники в политических кругах сообщали о возможной ротации в окружении главы региона. Командировку Воронова в Новый Уренгой многие сразу же восприняли, как возможную подготовку к смене действующего главы Ивана Костогриза и начало ротации замов губернатора.