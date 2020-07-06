05 июля 2020
04 июля 2020

В ЯНАО обсуждают имя возможного преемника замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, воронов андрей
Сообщения о возможном перемещении Андрея Воронова на новый пост продолжают поступать Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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В случае, если курирующий строительство заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов освободит должность, на его место уже есть наиболее вероятный преемник. К такому мнению пришли опрошенные URA.RU источники во властных структурах региона.

«В случае если предположить, что Воронов получит новое назначение, наиболее вероятным станет выдвижение Вячеслава Васильченко, как специалист из профильного департамента», — сообщают собеседники. По словам источников, нынешний первый замглавы департамента строительства ЯНАО успел хорошо себя зарекомендовать и состоит в кадровом резерве на повышение в должности.

Сам Васильченко был назначен на должность первого зама главы депстроя в конце прошлого года. До этого он работал на Новоуренгойском газохимическом комбинате, устроившись на предприятие после своего приезда на Ямал в 2010 году

Официальные власти ЯНАО данную информацию никак не комментируют. Андрей Воронов, недавно назначенный руководителем оперативного штаба по коронавирусу в Новом Уренгое, остается заместителем губернатора Дмитрия Артюхова, курирующим вопросы строительства в регионе.

Между тем, ранее источники в политических кругах сообщали о возможной ротации в окружении главы региона. Командировку Воронова в Новый Уренгой многие сразу же восприняли, как возможную подготовку к смене действующего главы Ивана Костогриза и начало ротации замов губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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