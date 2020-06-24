23 июня 2020

В городе ЯНАО появился второй оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там самая сложная ситуация

© Служба новостей «URA.RU»
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Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, производство, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, респираторный цех
Жители Нового Уренгоя получат бесплатные защитные маски Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое создан отдельный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В Новом Уренгое самая сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Губернатор поручил оперштабу усилить контроль масочного режима в местах скопления людей. «Магазины и организации, которые не соблюдают требования безопасности, должны понести наказание вплоть до приостановки деятельности», — подчеркнул Дмитрий Артюхов. На улицах жителям будут раздавать защитные маски.

Все болеющие ОРВИ получат бесплатные лекарства: от витаминов до антибиотиков. «Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни», — отметил губернатор. Кроме этого, в городе появятся 102 дополнительные койки для заболевших (сейчас их 611).

Всего в Новом Уренгое зафиксировано 1553 случая заболевания среди жителей и 837 — на предприятиях вблизи города. 598 человек выздоровели. За последнюю неделю в городе проведено около 13 тысяч исследований. Всего на Ямале зафиксировано 2553 заражений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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