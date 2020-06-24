Жители Нового Уренгоя получат бесплатные защитные маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое создан отдельный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В Новом Уренгое самая сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Губернатор поручил оперштабу усилить контроль масочного режима в местах скопления людей. «Магазины и организации, которые не соблюдают требования безопасности, должны понести наказание вплоть до приостановки деятельности», — подчеркнул Дмитрий Артюхов. На улицах жителям будут раздавать защитные маски.

Все болеющие ОРВИ получат бесплатные лекарства: от витаминов до антибиотиков. «Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни», — отметил губернатор. Кроме этого, в городе появятся 102 дополнительные койки для заболевших (сейчас их 611).

Всего в Новом Уренгое зафиксировано 1553 случая заболевания среди жителей и 837 — на предприятиях вблизи города. 598 человек выздоровели. За последнюю неделю в городе проведено около 13 тысяч исследований. Всего на Ямале зафиксировано 2553 заражений.