Больных коронавирусом россиян будут отслеживать по геолокации

Больных коронавирусом в России будут отслеживать по геопозиции и данным мобильных операторов. Соответствующий регламент разработало Минкомсвязи РФ.
В качестве основных для отслеживания будут использоваться данные Минздрава РФ о номере телефона зараженного COVID-19. По данным ведомства, специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние две недели у инфицированного были постоянные контакты. Список таких граждан будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.
«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — говорится в проекте, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее Минкомсвязи представило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». В нем можно было получить пропуск для выхода на улицу во время самоизоляции в виде QR-кода. Для этого нужно было заполнить анкету регистрации, пишет «Национальная служба новостей».