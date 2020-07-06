Больных коронавирусом россиян будут отслеживать по геолокации

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Регламент отслеживания контактов больных коронавирусом разработало Минкомсвязь РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больных коронавирусом в России будут отслеживать по геопозиции и данным мобильных операторов. Соответствующий регламент разработало Минкомсвязи РФ.

В качестве основных для отслеживания будут использоваться данные Минздрава РФ о номере телефона зараженного COVID-19. По данным ведомства, специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние две недели у инфицированного были постоянные контакты. Список таких граждан будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — говорится в проекте, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее Минкомсвязи представило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». В нем можно было получить пропуск для выхода на улицу во время самоизоляции в виде QR-кода. Для этого нужно было заполнить анкету регистрации, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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