В период строительства содержание Среднеуральского монастыря может обходиться в 500 тысяч рублей в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Содержание Среднеуральского женского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием (Романовым), в день может обходиться в 500 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Если в Среднеуральском монастыре идет стройка, то стоимость содержания обители в день может превышать полмиллиона рублей», — приводит портал E1.ru слова собеседника. Расходы снижаются, когда строители уезжают домой, а на территории монастыря остаются несколько рабочих.

Зарплата последних — порядка 20 тысяч рублей, их может работать по 35-40 человек. Также, по словам источника, в расходы включена еда для монахинь, паломников, насельников, а также бытовое обслуживание монастыря.

Схиигумен Сергий — бывший настоятель монаствря. Он, напомним, отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана священника, после этого его сторонники приехали в монастырь и заняли там оборону, перекрыв подъезд к обители.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.