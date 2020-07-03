Окончательное решение остается за патриархом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Епархиальный суд в Екатеринбурге постановил лишить сана отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия Романова, передает корреспондент URA.RU с места событий. Решение суда будет передано митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

«Признать схиигумена Сергия Романова виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Низвергнуть схиигумена Сергия Романова из священного сана, просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к святейшему патриарху Московскому и всея Руси об утверждении решения о низвержении схиигумена из священного сана», — говорится в решении суда.

В пятницу, 3 июля, к зданию Екатеринбургской епархии, где проходил церковный суд над схиигуменом, собралась толпа его сторонников. Они признались, что пришли поддержать Сергия и сделать все, чтобы на него прекратились гонения. Также на место были стянуты сотрудники полиции и казаки в униформе ЧОП с нашивками «КОБР». В течение трех последних дней за отца Сергия выступили 6000 человек.

Ранее URA.RU публиковало прогнозы экспертов о том, что схиигумен Сергий может быть лишен сана священника. Однако, по данным агентства, в митрополии рассматривался и более мягкий вариант — лишь его схимы (статуса схимонаха).

Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку. Как выяснило URA.RU, монаха, выступающего против РПЦ и российских властей, патронируют политики, миллионеры и знаменитости.