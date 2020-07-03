Приверженцы старца приготовились к осаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сторонники отца Сергия перекрыли автобусом подъезд к монастырю отца Сергия «Спорительница хлебов, передает с места корреспондент URA.RU. Возле шлагбаума дежурят около десяти человек.

«Автобус поставили параллельного шлагбауму при съезде с трассы к монастырю так, чтобы было невозможно заехать на парковку обители», — рассказывает репортер агентства. При этом за несколько минут до приезда журналистов на территорию монастыря, по словам охранников, заехал депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Как сообщают охранники Среднеуральского женского монастыря, жизнь обители внутри «кольца обороны» идет своим чередом: священники и монахини даже продолжают вести церковные службы. Отец Сергий, по рассказам прихожан, также находится внутри монастыря.

В Екатеринбурге, напомним, состоялся церковный суд по делу схиигумена Сергия Романова, который отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и екатеринбургской епархии, а также действий властей. Церковный суд постановил лишить его сана священника.

Сторонники отца Сергия (более 100 человек), собравшиеся еще утром собрались возле здания епархии, восприняли решение церковного суда с гневом — они требовали созыва поместного собора и скандировали «Владыку! Владыку!» (митрополит Кирилл к ним так не вышел). Они уехали к монастырю «Спорительница хлебов» отца Сергия и заняли там оборону.