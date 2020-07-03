02 июля 2020

Сторонники отца Сергия перекрыли подъезд к его монастырю. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург
Приверженцы старца приготовились к осаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Сторонники отца Сергия перекрыли автобусом подъезд к монастырю отца Сергия «Спорительница хлебов, передает с места корреспондент URA.RU. Возле шлагбаума дежурят около десяти человек.

«Автобус поставили параллельного шлагбауму при съезде с трассы к монастырю так, чтобы было невозможно заехать на парковку обители», — рассказывает репортер агентства. При этом за несколько минут до приезда журналистов на территорию монастыря, по словам охранников, заехал депутат Госдумы Сергей Чепиков.

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Как сообщают охранники Среднеуральского женского монастыря, жизнь обители внутри «кольца обороны» идет своим чередом: священники и монахини даже продолжают вести церковные службы. Отец Сергий, по рассказам прихожан, также находится внутри монастыря.

В Екатеринбурге, напомним, состоялся церковный суд по делу схиигумена Сергия Романова, который отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и екатеринбургской епархии, а также действий властей. Церковный суд постановил лишить его сана священника.

Сторонники отца Сергия (более 100 человек), собравшиеся еще утром собрались возле здания епархии, восприняли решение церковного суда с гневом — они требовали созыва поместного собора и скандировали «Владыку! Владыку!» (митрополит Кирилл к ним так не вышел). Они уехали к монастырю «Спорительница хлебов» отца Сергия и заняли там оборону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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