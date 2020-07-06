Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса, считает губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Ранее лидер США сказал, что 99% случаев заражения COVID-19 «полностью безвредны». По мнению Куомо, Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса. Губернатор считает, что из-за слов президента люди перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность. Из-за этого, как отметил Куомо, количество инфицированных увеличивается.

«Вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он часть того провала, в котором мы находимся», — цитирует главу штата Нью-Йорк журнал The Hill.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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