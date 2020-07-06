Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса, считает губернатор
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Ранее лидер США сказал, что 99% случаев заражения COVID-19 «полностью безвредны». По мнению Куомо, Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса. Губернатор считает, что из-за слов президента люди перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность. Из-за этого, как отметил Куомо, количество инфицированных увеличивается.
«Вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он часть того провала, в котором мы находимся», — цитирует главу штата Нью-Йорк журнал The Hill.