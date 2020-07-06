Адвокат Ефремова: я собрал достаточно доказательств невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом защитник рассказал в эфире «Россия-24».
«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (…) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — заявил Пашаев.
Ранее, как напоминает «
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