Адвокат Ефремова: я собрал достаточно доказательств невиновности

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Спектакль
Адвокат Михаила Ефремова утверждает, что актер не виноват в смертельном ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом защитник рассказал в эфире «Россия-24».

«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (…) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — заявил Пашаев.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Ефремову предъявили окончательное обвинение после смертельного ДТП. Ему вменяют 4 часть статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Преступление предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. незадолго до этого, 3 июля, Пашаев уже говорил, что актер якобы не виноват.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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