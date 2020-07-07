06 июля 2020

За борьбу с коронавирусом российских врачей отправят в Дагестан

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Утро-2017. Челябинская область, пансионат Карагайский бор
Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Боровшиеся с коронавирусом российские медики смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

«Дагестанский научно-оздоровительный комплекс „Журавли“ примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе. Еженедельно центр будет принимать около 60 врачей. Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 медиков.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую помощь медикам. Он сообщил, что выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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