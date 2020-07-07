За борьбу с коронавирусом российских врачей отправят в Дагестан

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Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую помощь медикам . Он сообщил, что выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август.

«Дагестанский научно-оздоровительный комплекс „Журавли“ примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе. Еженедельно центр будет принимать около 60 врачей. Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 медиков.

Боровшиеся с коронавирусом российские медики смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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