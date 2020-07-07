За борьбу с коронавирусом российских врачей отправят в Дагестан

Боровшиеся с коронавирусом российские медики смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.
«Дагестанский научно-оздоровительный комплекс „Журавли“ примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе. Еженедельно центр будет принимать около 60 врачей. Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 медиков.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новую помощь медикам. Он сообщил, что выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август.
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