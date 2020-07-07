Почти 45% россиян выживают на 15 тысяч в месяц

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За время пандемии коронавируса доля россиян зарабатывающие ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла до 44,6% в июне. В феврале таких граждан было 38,1%.

«Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее пяти тысяч рублей», — пишет РБК, ссылаясь на июнский опрос СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». При этом доля россиян, чей доход превышает 15 тысяч рублей в месяц, снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне. А доля тех, кто зарабатывает больше 25 тысяч, снизилась с 36,2% до 27,1% за аналогичный период, говорится в исследовании.

Более половины участников опроса (50,3%) заявили, что уровень их дохода или одного из членов семьи не изменился за время пандемии. В то же время почти каждый пятый респондент (19,7%) признался, что претерпел «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта. 16,5% респондентов сообщили о снижении доходов одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый потерял заработок полностью.

В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось с 26 февраля по 3 марта, до введения основных ограничений, и в июне — после ослабления режима изоляции. Погрешность результатов опроса? 3,3%.

Ранее сообщалось, что из-за падения доходов выручка секонд-хендов за первое полугодие выросла в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основным приоритетом для президента России Владимира Путина и правительства является сокращение числа бедных, передает «Общественное телевидение России».

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