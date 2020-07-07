Малышева заявила об окончании вспышки COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России дает повод для оптимизма, считает Елена Малышева
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Вспышка коронавируса в России окончена, считает врач и телеведущая Елена Малышева. Таким мнением она поделилась во время прямого эфира в Instagram.
«Малышева показала цифры, которые, по ее мнению, говорят о завершении вспышки заболеваемости в России», — передает «
В России постоянно растет число тестов, а смертность, по словам Малышевой, остается на прежнем уровне. Это говорит о снижении заболеваемости, считает телеведущая. Также, по ее данным, все больше врачей приходит к выводу, что коронавирус гораздо менее заразен, чем считалось ранее, что также дает повод для оптимизма.
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