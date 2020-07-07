Малышева заявила об окончании вспышки COVID-19 в России

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Ситуация с COVID-19 в России дает повод для оптимизма, считает Елена Малышева Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса в России окончена, считает врач и телеведущая Елена Малышева. Таким мнением она поделилась во время прямого эфира в Instagram.

«Малышева показала цифры, которые, по ее мнению, говорят о завершении вспышки заболеваемости в России», — передает «Царьград».

В России постоянно растет число тестов, а смертность, по словам Малышевой, остается на прежнем уровне. Это говорит о снижении заболеваемости, считает телеведущая. Также, по ее данным, все больше врачей приходит к выводу, что коронавирус гораздо менее заразен, чем считалось ранее, что также дает повод для оптимизма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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