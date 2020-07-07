06 июля 2020

В Челябинской области утонул ребенок. Друзья бросили его в воду во время игры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частный пляж «Белый парус». Челябинск, купание, лето, шершневское водохранилище, отдых, надувной круг
Друзья купались в не предназначенном для этого месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области подростки случайно утопили девятилетнего мальчика во время купания. Тело ребенка обнаружили на дне карьера, сообщили URA.RU в Челябинской областной службе спасения.

Трагедия произошла 6 июля в городе Еманжелинске. Компания подростков в возрасте от 8 до 14 лет купалась в карьере близ завода «Сигнал». «Старшие раскачивали младшего и забрасывали в воду. После одного из бросков ребенок не выплыл, — рассказали URA.RU в пресс-службе Челябинской областной службы спасения. — Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям».

Прибывшие спасатели обнаружили тело мальчика в четырех метрах от берега — на трехметровой глубине. Теперь полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...