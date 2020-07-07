Друзья купались в не предназначенном для этого месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области подростки случайно утопили девятилетнего мальчика во время купания. Тело ребенка обнаружили на дне карьера, сообщили URA.RU в Челябинской областной службе спасения.

Трагедия произошла 6 июля в городе Еманжелинске. Компания подростков в возрасте от 8 до 14 лет купалась в карьере близ завода «Сигнал». «Старшие раскачивали младшего и забрасывали в воду. После одного из бросков ребенок не выплыл, — рассказали URA.RU в пресс-службе Челябинской областной службы спасения. — Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям».

Прибывшие спасатели обнаружили тело мальчика в четырех метрах от берега — на трехметровой глубине. Теперь полиция выясняет все обстоятельства случившегося.