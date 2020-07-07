Курганские медики опасаются заразить рожениц коронавирусом

Курганские медики после контакта с COVID вышли на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудницы родильного отделения Шадринской больницы скорой медицинской помощи вышли на работу после контакта c пациенткой, у которой подтвердился COVID. Выходить в штатном режиме велело руководство медучреждения. Об этом URA.RU рассказали сотрудники роддома.

«К нам поступила пациентка, которая контактировала с заболевшим коронавирусом. На следующий день пришел положительный анализ. При этом нам сказали выходить на работу. Теперь мы боимся заразить рожениц коронавирусом», — пояснила одна из медработников.

Другая сотрудница больницы добавила, что начальство рекомендовало им изолироваться от членов семьи. Часть сотрудников, кто имеет такую возможность, переехали на другую квартиру, детей отправили к бабушкам-дедушкам. «У некоторых даже мужья сидят дома, сказали им на работу пока не ходить», — пояснила медик.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили, что 4 июля в Шадринской БСМП у пациентки подтвердился COVID. Роженица при этом была помещена в изолированный бокс. «Пациенты с подозрением на коронавирус осматриваются медработниками в спецодежде. При подтверждении диагноза пациенты госпитализируются в инфекционный госпиталь. Помещение дезинфицируется, костюмы утилизируются. Медицинские работники продолжают работать в штатном режиме», — отметили в оперштабе. На карантин отправляют тех сотрудников, которые контактировали с больными без специальных средств защиты.

Медики отметили, что изолированный бокс в учреждении есть. Туда заходят врачи и медсестры только в одноразовых средствах защиты — халате (в котором обычно принимают роды), медицинской маске, перчатках, очках, шапочке. «Но нюанс в том, что из бокса персонал выходит прямо в коридор, а не в промежуточное помещение, где должны переодеваться. А по коридору ходят все, в том числе и пациенты», — уточнила медик.