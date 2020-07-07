Руководство пермского министерства ЖКХ полностью сменилось

У пермского министра ЖКХ новые заместители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора регионального мусорного оператора «Теплоэнерго» Андрей Красников переходит на работу в министерство ЖКХ Пермского края. Об этом он сообщил URA.RU, уточнив, что в министерстве будет курировать сферу обращения с твердыми коммунальными отходами.

«9 июля в Теплоэнерго у меня последний рабочий день. В министерстве ЖКХ буду курировать ТКО», — сказал Красников. В пресс-службе минЖКХ данную информацию не подтвердили. В феврале текущего года Красников временно возглавлял «Теплоэнерго».

Также министерство ЖКХ покинул Юрий Крестьянников, курировавший ГО и ЧС и теплоснабжение. В пресс-службе уточнили, что в министерстве он не работает с пятницы, 3 июля. Место Крестьянникова в минЖКХ занял Артем Балахнин.

В ближайшее время, по данным «Коммерсант-Прикамье» свой пост в минЖКХ может оставить еще один замминистра — Павел Ситкин, начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры. В минЖКХ данную информацию оставили без комментариев, пояснив, что сейчас Ситкин находится в отпуске.

Таким образом, в минЖКХ полностью обновилось руководство — в марте этого года со своего поста был отправлен в отставку министр Александр Шицын. На его место был назначен Андрей Кокорев.