Названа главная причина всплеска COVID в крупнейшем городе ЯНАО

Многие по прежнему едут в Новый Уренгой без справок об отсутствие COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В июне этого года число въезжающих в Новый Уренгой составило порядка 30 тысяч человек, и далеко не у всех из них есть справки об отсутствии коронавируса. Эти данные были озвучены 6 июня на заседании новоуренгойского филиала окружного оперативного штаба.

«Средний показатель прибывающих в город без справок об отсутствии COVID-19 составляет 10%, — сообщает администрация Нового Уренгоя со ссылкой на доклад начальника департамента общественной безопасности и гражданской защиты Олега Кривошеева. — 60% имеют справки, 30% въезжающих имеют прописку ЯНАО». При этом сообщается, что у возвращающихся после отпусков или командировок ямальцев результаты тестов зачастую тоже имеются, так как их требуют работодатели.

По информации агентства, примерно на 700 человек в июне были составлены административные протоколы за попытку въехать без сдачи теста на коронавирус.

Между тем, в поле зрения властей оказались три предприятия, нарушающих правила обсервации вахтовиков — ООО «Газинформсервис», ООО «Везерфорд» и АО «Сибирская сервисная компания». Причем если в отношении двух первых пока ведутся административные расследования, то на третью, допустившую заражение работников, материалы переданы в правоохранительные органы.

Новый Уренгой тем временем продолжает лидировать по числу заболевших. На 6 июля в Новом Уренгое было зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в городе подтвердилось 2433 случая COVID, выздоровел 431 пациент.