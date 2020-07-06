Крупнейший город ЯНАО оказался на грани социального взрыва

В Новом Уренгое ситуация по коронавирусу остается напряженной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Новом Уренгое (ЯНАО) поставила город на грань социального взрыва, сообщили URA.RU источники, знакомые с обстановкой в газовой столице. По словам собеседников жителям страшно оставаться в городе.

«Говорят, что данные по коронавирусу, которые дают власти, недостоверные, народ очень возмущен, — рассказывают собеседники в Новом Уренгое. — У кого есть возможность — город стремятся покинуть». При этом народ жалуется на то, что «в городе всего один КТ и тот нерабочий».

В окружном оперштабе уверены, что ситуация остается под контролем, а информации о заболеваемости никто не скрывает. «Вся статистика ежедневно публикуется в открытом доступе. Именно из-за широкого распространения заболевания в Новом Уренгое по поручению главы региона в июне создан дополнительный окружной оперативный штаб, он следит за ситуацией на месте, быстро принимает необходимые решения по соблюдению ограничительных мер, работе больницы, инфекционного госпиталя», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Обстановку в Новом Уренгое пока нельзя назвать простой, но ситуация под контролем, отметили в оперштабе. — Паники и оттока населения нет». При этом источники в правительстве отмечают: панику сеют паникеры — «В любой сложной ситуации есть те, кто спокойно воспринимает происходящее, и те, кто начинает везде видеть вселенский заговор».

Отметим, по данным окружного оперштаба 6 июля в Новом Уренгое было зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса — больше, чем в других населенных пунктах ЯНАО. За весь период пандемии в городе подтвердилось 2433 случая COVID, выздоровел 431 пациент.

Дополнительный оперативный штаб по коронавирусу в Новом Уренгое был создан в конце июня. В охваченный вирусом город был направлен заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов, медучреждения Нового Уренгоя приехал контролировать замдиректора окружного депздрава Кирилл Трапезников.