Суд не будет рассматривать дело Ефремова в особом порядке

Михаил Ефремов не собирается просить суд рассмотреть его дело в особом порядке из-за поведения потерпевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Особого порядка быть не может», — цитирует Пашаева ТАСС. Он аргументировал этот выбор поведением потерпевших, которые не хотят идти на примирение с Ефремовым. Адвокат подчеркнул, что артист не признает свою вину в аварии на Смоленской площади.

Особый порядок рассмотрения дел в суде — это специальная процедура, для утверждения которой требуется личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями. Особый порядок существенно ускоряет судебный процесс.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Ранее его защитник Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в смертельном ДТП.

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