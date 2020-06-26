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Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь.Также стало известно, что в ночь аварии Ефремов был в трауре из-за смерти друга . 25 июня у Ефремова случился сердечный приступ .

Адвокат подчеркивает, что Михаил Ефремов постоянно изъявляет желание помочь семье погибшего, оплатив различные расходы. Однако, по словам Пашаева, семья погибшего «такое шоу устроила» и превратила смерть Захарова в источник дохода. Адвокат подчеркнул, что не хочет рассказывать Ефремову все, что делают родственники Захарова, чтобы не ухудшать состояние актера.

При этом родственники Сергея Захарова, по словам адвоката, требуют взыскать с Ефремова 100-150 миллионов рублей. Однако в практике Пашаева, по его словам, не встречались аналогичные случаи, когда суды устанавливали сумму компенсации более 700 тысяч рублей. В данном случае, по прогнозу Пашаева, сумму могут увеличить до 800 тысяч из-за общественного резонанса.

Пашаев рассказал, что разговаривал с братом погибшего Сергея Захарова и предлагал компенсацию. «Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках дела — 800 тысяч — миллион рублей. Это край», — заявил Пашаев телеканалу 360 .

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым требуют невероятно большой суммы в качестве компенсации. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

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