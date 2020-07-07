В Москве начались пикеты в поддержку задержанного Сафронова

Силовики уже задержали одну из протестующих в центре Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У здания московского ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Пикеты в поддержку бывшего журналиста „Коммерсанта“ и „Ведомостей“ Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, проходят возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве», — передает издание. Полицейские задержали журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко, ее отвезли в ОМВД по Мещанскому району. Ранее она потребовала открытого расследования дела Сафронова. Также во вторник силовики пришли с обысками к бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой.

В поддержку Сафронова также высказались его коллеги из «Коммерсанта». Они не поверили в обвинения, которые предъявляют журналисту и потребовали максимальной публичности и гласности производства по этому делу.

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — говорится в заявлении в поддержку Сафронова.

Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля, его подозревают в госизмене. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой. До этого Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Суд выберет наказание для Ивана Сафронова в закрытом режиме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает телеканал 360.

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