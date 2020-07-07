Тюменские кинематографисты поддержали одного из крупнейших рыбопромышленников Юрия Тузова, который с 2017 года находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве и похищении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центра «Медиаполис». Создатели фильма «Море волнуется», одним из героев которого является Тузов, выложили ленту для бесплатного просмотра в YouTube.
«Команда надеется, что с помощью фильма сможет привлечь внимание общественности к непростым условиям выживания не только человека края, отрасли, но и к проблеме конкретного героя фильма Юрия Тузова», — отметили в пресс-службе. «Море волнуется» рассказывает о Мурманске, жители которого неразрывно связаны с морем и добычей рыбы.
В конце 2017 года Тузов был заключен под стражу в Москве по подозрению в похищении человека и вымогательстве 400 млн рублей. «Несмотря на подтвержденное алиби и проверку на полиграфе исход дела вот уже третий год не имеет логического завершения. Суд по делу переносится, а Тузов остается под стражей», — считают авторы фильма.
По данным газеты «Коммерсант», следователь по делу Тузова Марина Слезкина вымогала у обвиняемого 2 млн евро в обмен на изменение меры пресечения. После разоблачения Слезкина сбежала за границу.
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