06 июля 2020

Свердловские власти хотят защитить царский крестный ход от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня убийства царской семьи. Екатеринбург , казаки, крестный ход, хоругви
Все участники шествия должны быть в масках Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловские власти разрешили проведение в Екатеринбурге крестного хода в «Царские дни». Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель свердловского губернатора Павел Креков. Теперь приходится решать вопрос о том, как не допустить массового заражения коронавирусом в результате массового мероприятия — переговоры об этом идут сейчас с епархией.

«В последней редакции указа губернатора разрешены культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении санитарных норм. Это распространяется и на крестный ход, — сообщил Креков. — И мы сейчас совместно с епархией отрабатываем, каким образом соблюсти все требования и сделать так, чтобы это не привело к возрастанию риска заражений: у нас есть и позитивный опыт, и не очень. Надеюсь, что удастся решить все эти вопросы».

Согласно программе фестиваля «Царские дни», в Екатеринбурге пройдут два крестных хода — 16 июля и в ночь с 16 на 17 число. Все их участники должны быть в масках, а тем, у кого не будет, маски будут раздавать организаторы (средства защиты закуплены за счет средств меценатов).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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