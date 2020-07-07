Людям старшего возраста рекомендовано оставаться дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для лиц, старше 65 лет. Решение принято по итогам заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует пресс-служба главы региона.

«Режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Причем такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе», — поясняет пресс-служба губернатора.

По данным минздрава, указанная категория граждан как наиболее уязвима перед коронавирусом. Большая часть смертей от COVID-19 связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

С начала пандемии вирусом заразились 857 жителей региона старше 65 лет (что составляет более 20% от всех заболевших). Всего в крае коронавирусом заразились 4069 человек (+52 за сутки). Ранее краевые власти продлили режим самоизоляции в регионе до 14 июля.