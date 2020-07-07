06 июля 2020
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В Пермском крае продлен карантин. Но не для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Людям старшего возраста рекомендовано оставаться дома Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для лиц, старше 65 лет. Решение принято по итогам заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, информирует пресс-служба главы региона.

«Режим строгой самоизоляции продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Причем такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе», — поясняет пресс-служба губернатора.

По данным минздрава, указанная категория граждан как наиболее уязвима перед коронавирусом. Большая часть смертей от COVID-19 связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

С начала пандемии вирусом заразились 857 жителей региона старше 65 лет (что составляет более 20% от всех заболевших). Всего в крае коронавирусом заразились 4069 человек (+52 за сутки). Ранее краевые власти продлили режим самоизоляции в регионе до 14 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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