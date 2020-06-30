Режим самоизоляции в Пермском крае продлили на две недели

Карантин продлен до 14 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в Пермском крае будет продлен до 14 июля. Об этом было заявлено сегодня во время заседания регионального оперштаба.

«Прошу сегодня оформить поправки в Указ и предоставить на подпись», — сообщил глава региона Дмитрий Махонин во время заседания. При этом разрешена работа летних кафе (расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 м), магазинов до 800 кв. м, музеев и выставок, библиотек, МФЦ (все услуги по записи). Также смогут работать автошколы и языковые центры до пяти человек в группах).

По последним данным в Пермском крае число больных коронавирусом выросло на 54 человека (всего 3691 человек). 142 человека за сутки выздоровели.

В Пермском крае в течение трех дней основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер. Так, коэффициент распространения коронавируса составляет 0,79 (для второго этапа он должен быть меньше 0,8). Охват тестированием населения составил 160,5 на 100 тыс. населения в день. Показатель «наличие свободного коечного фонда» составляет 82%.