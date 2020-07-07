Дело расследуется Уральским СУ СК на транспорте Фото: Илья Московец © URA.RU

По факту подделки зачетных книжек студентов в пермском вузе возбуждено уголовное дело. Речь идет о Пермском институте железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС), в зачетки студентов которого были внесены ложные сведения, сообщил URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, расследование ведет Уральское следственное управление СКР на транспорте.

«Уральское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело по факту служебного подлога (подделка зачетных книжек для прохождения аккредитации) в Пермском институте железнодорожного транспорта. Пока в отношении неустановленного круга лиц», — отметил источник.

В пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте не смогли оперативно прокомментировать информацию. Директор ПИЖТ Евгений Гомола в беседе в корреспондентом URA.RU заявил, что ему не известно о возбуждении уголовного дела. «У меня нет такой информации», — сказал Гомола, посоветовав обратиться в головной вуз — туда направлен запрос.

URA.RU писало, что по факту подделки экзаменационных ведомостей и зачеток в вузе, силовиками решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее одна из сотрудниц ПИЖТ рассказала, что вуз подделывал зачетки всех студентов, начиная с первого курса. По ее мнению, это делалось для того, чтобы институт желдортранспорта смог отчитаться перед аккредитационной комиссией для последующего получения госаккредитации.