Пермские инсайды: Репин начал торговаться

В кулуарах говорят, что главный соперник врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на выборах главы региона бизнесмен Александр Репин торгуется с властью края. Якобы сын последнего собрался в Заксобрание дабы создать видимость борьбы. В пермской городской думе депутаты паникуют, боясь заразиться, а депутат Скриванов определился с местом работы.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Окунев больше не с Махониным
Слухачи утверждают, что голосование по конституционным поправкам поставило жирную точку в дружбе главы Пермского края Дмитрия Махонина и пермского политика Константина Окунева. Во многом, говорят, этому способствовал сам оппозиционер, рассказывая налево и направо о своем общении с главой региона. Активная работа Окунева против голосования по поправкам сняла все вопросы. «Если бы дружба была, Окунев не стал бы топить своего товарища. А теперь все вопросы сняты», — уверены слухачи.
Власть испугалась низкой явки
Источники сообщают, что более высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию привела бы к низкой явке на сентябрьских выборах губернатора Пермского края. «Два месяца между выборами — это очень мало. И если сейчас пережать, то люди просто не пошли бы в сентябре на выборы — пришло бы около 20%», — говорит источник. Также слухачи уверяют, что если бы все не отдали на откуп избиркомам, а стали бы более активно и силой тащить людей на участки, то возрос бы процент протестного голосования.
Бизнесмен Репин торгуется с краевой властью
Поговаривают, будто пермский строитель-миллиардер Александр Репин, собравшийся в губернаторы края, намеренно распускает слухи об участии своего сына в предстоящих довыборах в краевое заксобрание. «Информация о том, что Сергей Репин будет выдвигаться — разговоры и не более того. Его отец тем самым продолжает вести с краевой властью „расторговку“. Его позиция такая: раз не даете пройти [на выборы через муниципальный фильтр], то мы вам создадим проблемы в этой территории — хотя бы создав видимость политической борьбы», — говорит инсайдер. Якобы, на днях от этой идеи чета Репиных уже отказалась, хотя сомнения у инсайдеров остаются.
Репин регулярно ходит на встречи к Скриванову
Источники говорят о том, что претендента на кресло пермского губернатора Александра Репина регулярно видят в медиаофисе депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. «Репин как на работу бегает на Куйбышева в Green Plaza», — говорит инсайдер. Он утверждает, что «скривановские» технологи и медиаменджеры предлагают Репину все новые и новые способы пиара. «Естественно, все не безвозмездно. Из Репина неплохо выкачивают деньги», — добавляет инсайдер. Впрочем, другой источник утверждает, что это полный бред: «Зачем им встречаться на виду, если можно найти другие — тихие — места для встреч и не будоражить фантазию наблюдателей», — удивляется собеседник.
Депутат Скриванов определился со своим основным местом работы
Поговаривают, что депутата Госдумы Дмитрия Скриванова чаще видят в его офисе в Green Plaza, чем в рабочих кабинетах или приемных депутата. «Пусть Скриванов открещивается от своего бизнеса и говорит, что не имеет к нему отношения, но всем же все и так известно», — говорит инсайдер. Он добавляет, что среди сотрудников депутатского медиахолдинга не ходит иллюзий по поводу того, кто является их настоящим работодателем. Впрочем, некоторые из них уверяют, что не видели Скриванова в офисе. «Говорят, что он последние три недели находится в Москве», — судачат сплетники.
Депутаты решили приписать себе результаты голосования по конституционным поправкам…
Депутаты Госдумы, Законодательного собрания и гордумы Перми собираются пиариться, используя итоги голосования по поправкам в Конституцию. «Они и их помощники уже носятся с результатами по своим округам, меряются, у кого больше», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в действительности депутаты никакого отношения не имеют к тем результатам, которые продемонстрировал Пермский край. «Эти народные избранники максимум, что сделали для высокой явки и результата „за“ — это пост в Instagram с избирательного участка», — добавляет инсайдер.
…но главными героями оказались простые члены комиссий
Инсайдеры обращают внимание, что главными героями прошедшего голосования по поправкам в Конституцию стали обычные члены участковых избирательных комиссий. «Из итоговой явки в Пермском крае в 52% больше половины — 33% — это надомное и дворовое голосование. Это члены комиссий, который своими ногами прошлись и обеспечили явку», — утверждает источник. А вот голосование на предприятиях принесло всего лишь 3% к окончательной цифре по явке.
Экономисту Любичу не простят отказ от участия в губернаторских выборах
Источники сообщают, что пермские политические элиты теперь будут припоминать экономисту Антону Любичу его отказ от участия в выборах губернатора Пермского края от «Партии Роста». «Руководство партии и ее руководитель Борис Титов согласовали Любича еще 16 июня, а он тянул с выдвижением, а за два дня до дедлайна заявил о том, что не сможет пройти муниципальный фильтр и отказался», — говорит инсайдер. Он добавляет, что, возможно, на федеральном уровне и была такая установка, но в регионе Любича точно не поймут и будут припоминать ему это при любом удобном случае.
Коронавирус гуляет в пермской городской думе
Поговаривают, что на самом деле коронавирусом заразились не только депутаты Александр Филиппов и Владимир Плотников. «Сообщается минимум о четырех случаях заболевания COVID-19 среди депутатов. Также есть заразившиеся в аппарате думы», — говорит инсайдер. Он утверждает, что обо всех случаях не сообщают, поскольку неназванные депутаты являются не такими медийными и влиятельными фигурами, как Филиппов и Плотников. «При этом в думе была настоящая паника, когда заражение подтвердилось. Ведь все друг с другом общались и встречались», — добавляет инсайдер.
Мандат депутата Шубина хочет забрать бизнесмен Сандырев
Поговаривают, что руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев, чье имя связывают с обналичиванием денежных средств, претендует на кресло депутата Государственной думы. «Сандырев планирует занять место Игоря Шубина. Уже высадил свой политтехнологический десант в округе, да и сам там регулярно появляется», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Сандырев под видом различных семинаров и консультаций занимается политическим пиаром и таким образом готовится к предстоящей избирательной кампании 2021 года.
Пермский олигарх расширяет зону влияния на Урале
Поговаривают, будто пермский бизнесмен, владелец компании «Эр-телеком» Андрей Кузяев намерен серьезно усилить свое влияние на Урале. На днях подконтрольные миллиардеру структуры завершили процедуру покупки одного из крупнейших телеком-компаний на рынке Екатеринбурга — АО «Уральское Ведомство Электронных Сообщений». По данным инсайдеров, сделка позволит компаниям Кузяева значительно увеличить свое присутствие на телеком-рынке Урала.
Глав Перми и Пермского района обвинили в саботаже
Низкую явку в Перми и Пермском районе на голосовании по поправкам в Конституцию РФ слухачи уверенно объясняют тихим саботажем со стороны глав этих территорий. Они напоминают, что главы территорий — Дмитрий Самойлов и Александр Кузнецов соответственно — связаны с кандидатом в губернаторы Пермского края Александром Репиным. Самойлов, по слухам, еще при экс-губернаторе Максиме Решетникове участвовал в контактах с Репиным. Якобы чтобы привлечь его финансы на борьбу с прежним главой региона и на то, чтобы стать его преемником.
Интрига с избранием главы Александровска сохранится до последнего
Ходят слухи, что дату избрания главы Александовска перенесли со 2 июля намеренно. Местная дума расколота и голосование по поправкам к Конституции, из-за которых якобы и пришлось отодвинуть избрание нового мэра, всего лишь отговорки. На самом же деле председатель думы опасается, что дума вновь может бойкотировать голосование. Ситуация на руку экс-министру ЖКХ и бывшему главе Александровска Александру Шицыну, который вновь пожелал стать мэром — теперь у него есть время для того, чтобы «поработать» с протестными депутатами.
Директором пермского вуза заинтересовались силовики
По данным инсайдеров, скандал с подделкой экзаменационных ведомостей и зачеток в пермском филиале УрГУПС — институте желдортранспорта — не остался незамеченным. У силовиков возникли вопросы к директору вуза Евгению Гомоле. Следственные органы и прокуратура проверили вуз. Факты внесения в ведомости недостоверных сведений об обучении студентов подтвердились, сказал источник. По его словам, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. не исключено, что обвинения будут предъявлены руководству вуза.
Telegram-каналы Перми за деньги поддерживают несистемную оппозицию
Говорят, в последние дни всех удивило, что telegram-канал «Камский ёрш», финансируемый оппонентами врио губернатора, стал поддерживать несистемную оппозицию. Говорят, канал начал публиковать откровенные фейки и псевдоаналитические материалы «навальнистов» и «голосят». «Ощущение, будто канал купили не политические оппоненты Махонина, а какая-нибудь „Россия будущего“», говорят инсайдеры. И все это делается якобы только для того, чтобы дискредитировать выборы губернатора, на которых у противников Махонина, по имеющейся информации, перспективы все более тусклые. «Интересно одно — согласовывал ли автор анонимного канала размещение информации, бездоказательно дискредитирующей голосование в крае со своими заказчиками, в интересах которых он работает с мая. И будут ли сделаны в итоге в отношении них какие-то жесткие выводы?» — удивляются источники.
Главврач больницы, где произошла вспышка коронавируса, избежит наказания
Поговаривают, будто главврачу краевой больницы им. Вагнера в Березниках Роману Коневу удастся избежать наказания за вспышку коронавируса в больнице. Прокуратура внесла представление и предостережение об угрозе распространения заражения в больнице. На этом все и закончится. «Подключившийся к разбору ситуации замминистра здравоохранения края Михаил Суханов сам в недавнем прошлом главрач этой больницы и прекрасно знает, что стало причиной бардака в медучреждении. Поэтому никакого наказания Коневу не грозит, тем более что он с Сухановым состоит в дружеских отношениях», — утверждает инсайдер. Медиков якобы даже видели отдыхающих вместе в злачных местах Березников, когда коронавирус только начал распространяться в регионе.
Мусорный оператор вновь угрожает предпринимателям
Злые языки утверждают, будто компания-оператор по сбору и утилизации отходов «Теплоэнерго» вновь кошмарит пермский бизнес. Поговаривают, будто предпринимателям приходят счета от «Теплоэнерго» на вывоз отходов. «Приходят счета на оплату мусора даже на те месяцы, когда у меня еще не было ИП», — сказал инсайдер. В бизнес-среде игнорируют подобные письма счастья и намерены обратиться в суд на неправомерные действия «Теплоэнерго».
Канал о коронавирусе переформатировали
Многие обратили внимание, что на минувшей неделе telegram-канал «Стоп Коронавирус Пермь» сменил название. Теперь он называется КОМПРОС, а на аватаре висит фото главной улицы Перми — Комсомольского проспекта (в народе его сокращенно называют Компрос). Инсайдеры сообщают, что это произошло в рамках общефедеральной тенденции. В соответствии с ней новости о коронавирусе сегодня постепенно уходят на второй план, а сама пандемия, согласно официальной точке зрения, отступает. Поэтому telegram-каналы, посвященные борьбе с коронавирусом, меняют формат и содержание и становятся новостными. Как говорят, администраторами telegram-канала Стоп Коронавирус Пермь, а ныне — КОМПРОС являются москвичи. Они работали вместе с краевыми властями и вывели канал в число самых популярных в пермском сегменте Telegram.
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