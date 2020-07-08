В Кургане бизнесмен судится с экс-депутатом, причастным к ОПГ

В Арбитражном суде Кургана рассматривают финансовый спор, где фигурирует экс-депутат Михаил Гурко Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Арбитражном суде Курганской области рассматривается дело, где ответчиком указан экс-депутат облдумы, некогда причастный к криминальной группировке «Локомотив», Михаил Гурко. Иск подал бизнесмен Павел Кузнецов, который просит вернуть ему 1,75 млн рублей. Материалы размещены на сайте суда.

«Кузнецов Павел Александрович (далее — истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Гурко Михаилу Николаевичу (далее — ответчик) о расторжении соглашения от 07.09.2016 года, а также о взыскании с Гурко Михаила Николаевича 1 750 000 рублей», — говорится в документах суда. При этом третьим лицом в деле указано ООО «Вильмс», где самой большой долей владеет дочь Гурко Лада Куликова.

К организации «Вильмс» Кузнецов (также один из учредителей) имеет претензии в рамках другого судебного процесса. По мнению истца, доля организации в 2013 году выделена Куликовой незаконно. Подарил ей долю один из учредителей. По иску приняты обеспечительные меры. Согласно им, до решения суда Куликовой запрещено «совершать любые действия по отчуждению принадлежащей ей доле».

По данным инсайдеров, Кузнецов считает, что он недополучает дивиденды общества. «Есть так же информация, что эти 1,7 млн рублей бизнесмен выплатил дважды. Первый раз — Гурко, думая, что рассчитывается за доли остальных учредителей. Но те, вопреки дружбе, подали в суд и Кузнецов выплатил эту сумму еще раз. Теперь пытается вернуть», — поделился источник. С его слов, сам Гурко в суд не приходит. Его интересы представляют юристы.

Михаил Гурко по телефону отказался комментировать что-либо URA.RU. Кузнецов подтвердил агентству, что имеет финансовые претензии к Гурко, но с чем именно они связаны отказался комментировать.