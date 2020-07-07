06 июля 2020

Силовики задержали челябинского адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист подозревается в крупном мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске задержан адвокат Артем Черногорлов. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатских кругах.

«Черногорлова задержали после допроса в Следственном управлении СК РФ по региону. Он подозревается в крупном мошенничестве», — пояснил источник. По словам инсайдера, суд уже избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу на два месяца. В пресс-службе СК РФ по региону на звонок URA.RU не ответили. Телефон Черногорлова заблокирован.

Этот адвокат не слишком известен в юридических кругах Челябинска. На своих страницах в интернете он себя позиционирует как «недорогой адвокат, способный оказать услуги», У Артема Черногорлова есть брат Константин, который также занимается адвокатской деятельностью. Его телефон не отвечает.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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