Силовики задержали челябинского адвоката

Юрист подозревается в крупном мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске задержан адвокат Артем Черногорлов. Об этом URA.RU сообщил источник в адвокатских кругах.

«Черногорлова задержали после допроса в Следственном управлении СК РФ по региону. Он подозревается в крупном мошенничестве», — пояснил источник. По словам инсайдера, суд уже избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу на два месяца. В пресс-службе СК РФ по региону на звонок URA.RU не ответили. Телефон Черногорлова заблокирован.

Этот адвокат не слишком известен в юридических кругах Челябинска. На своих страницах в интернете он себя позиционирует как «недорогой адвокат, способный оказать услуги», У Артема Черногорлова есть брат Константин, который также занимается адвокатской деятельностью. Его телефон не отвечает.