07 июля 2020

Бойцы ФСБ задержали вербовщиков террористов в Калининграде

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
ФСБ задержала вербовщиков террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков международной террористической организации. Об этом журналистам рассказал представитель силового ведомства по региону Екатерина Исправникова.

«Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ [запрещенная в РФ террористическая организация]», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального УФСБ и пограничного контроля. Вербовщики, как отмечается, вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов из центральной Азии для дальнейшей переправки их в горячие точки. В квартире во время обыска найдена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. Задержанные находятся под стражей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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