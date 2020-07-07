Бойцы ФСБ задержали вербовщиков террористов в Калининграде

В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков международной террористической организации. Об этом журналистам рассказал представитель силового ведомства по региону Екатерина Исправникова.
«Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ [запрещенная в РФ террористическая организация]», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.
Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального УФСБ и пограничного контроля. Вербовщики, как отмечается, вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов из центральной Азии для дальнейшей переправки их в горячие точки. В квартире во время обыска найдена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации. Задержанные находятся под стражей.
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