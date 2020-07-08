Адвокат Сафронова раскрыл подробности уголовного дела

Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Следствие считает, что советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов передавал секретную информацию чешской спецслужбе. Об этом журналистам рассказал его адвокат Иван Павлов.

«Следствие считает, что Сафронов передавал секретную информацию чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США», — приводит telegram-канал «Раньше всех» слова адвоката. По его словам, преступление, которое вменяют журналисту, по версии следствия, произошло в 2017 году.

На тот момент Сафронов работал в газете «Коммерсант». Речь якобы идет о передаче военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии. При этом, по данным Life.ru, следствие считает, что Сафронов был завербован еще в 2012 году. Сам подозреваемый считает, что его преследование связано с его журналистской деятельностью. По данным ТАСС, в материалах уголовного дела сказано, что журналист совершил преступление из корыстных побуждений.

Павлов, в свою очередь, добавил, что за Сафроновым долгое время следили. «Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — сказал адвокат [цитата «Подъем»].

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник.

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