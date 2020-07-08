Сбербанк из-за кризиса приостановил набор новых кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российские банки планируют сэкономить во время кризиса за счет снижения зарплат менеджерам. Среди них — Сбербанк, ВТБ и «Зенит».

«ВТБ принял решение отказаться от выплаты вознаграждений топ-менеджерам по итогам 2019 г., несмотря на то что чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила 201,2 млрд руб. (на 11% выше по сравнению с предыдущим 2018 годом)», — пишут «Ведомости». Однако, как отметили представители ВТБ, это не значит, что руководители высшего звена окончательно останутся без премий. Начальство рассматривает вопрос о целесообразности выплат вознаграждений в конце лета.

А «Зенит» снизил оклады председателю правления, первому зампреду правления и старшему вице-президенту. Банк не намерен снижать оклады руководителям подразделений и рядовым сотрудникам, но существенно сократил премии персоналу поддерживающих подразделений и подразделений мидл-офиса. В Сбербанке рассказали о том, что не производили сокращения сотрудников. Вместо этого был приостановлен набор новых кадров. Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, за счет снижения зарплат менеджерам удастся свыше 80 миллиардов рублей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальную зарплату в 500 тысяч рублей для менеджеров госкорпораций. Он объяснил этом тем, что их зарплата вызывает недовольство среди россиян.

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