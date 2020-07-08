Сын экс-руководителя банка «Открытие» погиб после ДТП в Москве

Сын бывшего главы набсовета банка «Открытие» Рубена Аганбегяна скончался в больнице после ДТП. Молодой человек сбил на мотоцикле пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
«Вечером 4 июля парень мчал на своем мотоцикле по Комсомольскому проспекту. Он сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину», — пишет РЕН ТВ. Пешеход скончался на месте происшествия. Сам водитель слетел со своего мотоцикла и получил различные ранения. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и многочисленные травмы. Спустя несколько дней молодой человек умер в больнице. О смерти сына банкира сообщил также Еelegram-канал Mash.
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