07 июля 2020

МИД РФ ответил на заявление посольства США об аресте Сафронова

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Одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Москва
В США считают, что задержание более 20 журналистов в Москве является покушением на свободу слова Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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МИД России ответил пресс-секретарю посольства США в Москве Ребекке Росс на слова о задержаниях российских журналистов. В ответ на заявления о свободе прессы дипломаты РФ посоветовали американским коллегам озаботиться своими делами.

«Занимайтесь своими делами», — написано от лица аккаунта МИД России в ответе на твит Ребекки Росс. До этого она написала в Twitter, что постоянные задержания российских журналистов выглядят как кампания против свободы прессы.

Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене, журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Свою вину экс-журналист не признал, напоминает РАПСИ. На защиту Сафронова встали многие российские журналисты, которые вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. В итоге более 20 журналистов были задержаны, в том числе журналистка Ксения Собчак. Вечером 7 июля Лефортовский суд вынес меру пресечения Сафронову в виде двух месяцев ареста.

Скриншот Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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