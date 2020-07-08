МИД РФ ответил на заявление посольства США об аресте Сафронова

МИД России ответил пресс-секретарю посольства США в Москве Ребекке Росс на слова о задержаниях российских журналистов. В ответ на заявления о свободе прессы дипломаты РФ посоветовали американским коллегам озаботиться своими делами.
«Занимайтесь своими делами», — написано от лица аккаунта МИД России в ответе на твит Ребекки Росс. До этого она написала в Twitter, что постоянные задержания российских журналистов выглядят как кампания против свободы прессы.
Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене, журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Свою вину экс-журналист не признал, напоминает
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.