Ограничения сохраняются для лиц, старше 65 лет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июля — 210-й день с момента выявления коронавируса и 120-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 694 230 инфицированных (+6 368 за сутки). В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 4 069 (+52) человек, выздоровело 2 976 человек, умерло — 86.

Среди заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки нет детей, информирует минздрав Пермского края . Из 52 человек, у которых обнаружен вирус, 38 проходят лечение в больницах, 14 — амбулаторно на дому. Ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни — 0,96 (на 6 июля — 0,98).

Количество исследований на антитела в Пермском крае за прошедшие 10 дней увеличилось почти в три раза. Такие данные на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 привел главный санитарный врач края , руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев. Всего в регионе проведено почти 23 тысячи тестов на антитела. Выяснилось, что лишь у 5,4% жителей есть иммунитет к коронавирусу. Также проведено 250 177 исследований на COVID-19 (в среднем — чуть более 3 тыс исследований в сутки).

Режим самоизоляции в крае продлен до 26 июля для лиц старше 65 лет. Решение принято по итогам заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Пермякам в возрасте рекомендовано соблюдать карантин даже в случае поэтапной отмены ограничительных мер, так как именно эта категория граждан наиболее уязвима перед коронавирусом.

Расширена деятельность дежурных групп в детсадах , организованных на период пандемии. Помимо детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена, посещать их могут дети из многодетных семей и семей, которые стоят на учете учреждений системы профилактики. Сейчас в регионе открыты 2032 дежурные группы, их посещают свыше 22 тыс. детей.

Пермский зоопарк открыт для посещений. Для прогулок вновь доступно все пространство учреждения , за исключением кафе и крытых павильонов, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Регламент работы зоопарка согласован краевым Роспотребнадзором. Его посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.