Остановка конвертерного цеха НТМК ставит под угрозу весь производственный процесс на комбинате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (предприятие входит в структуру компании «Евраз») вспышка коронавирусной инфекции. Из-за заражения работников одного цеха под угрозой остановка всего производства. Об этом сообщил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Сегодня сложилась серьезная ситуация с заболевшими в конвертерном цехе. Один из слесарей ушел на выходной, а затем — на больничный и никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге получили массовое заражение в параметре одного цеха с эпицентром в механической службе», — уточнил Новоженов. Он сообщил, что тесты на COVID-19 сдали 1380 сотрудников, среди которых много положительных.

По словам вице-президента «Евраза», остановка конвертерного цеха НТМК ставит под угрозу весь производственный процесс на комбинате. «Чтобы обеспечить работниками конвертерный цех, мы переводим слесарей из ЦРМО-3, подрядной организации УРИЦ. Обсуждаем создание изолированных бригад, которые будут жить в санатории „Леневка“ и работать вахтовым методом», — сообщил он.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Евраза» не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

ЕВРАЗ НТМК разрабатывает Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд, которое расположено в 140 км от Нижнего Тагила. Разработку этого же месторождения ведет еще одно предприятие ЕВРАЗа, ЕВРАЗ КГОК, которое производит высококачественные окатыши и агломерат.