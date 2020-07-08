07 июля 2020

На ЕВРАЗ НТМК — вспышка коронавируса. Под угрозой остановка производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, металлургия, промышленное предприятие, заготовка, цех проката широкой балки, нижнетагильский металлургический комбинат, балка
Остановка конвертерного цеха НТМК ставит под угрозу весь производственный процесс на комбинате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (предприятие входит в структуру компании «Евраз») вспышка коронавирусной инфекции. Из-за заражения работников одного цеха под угрозой остановка всего производства. Об этом сообщил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Сегодня сложилась серьезная ситуация с заболевшими в конвертерном цехе. Один из слесарей ушел на выходной, а затем — на больничный и никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге получили массовое заражение в параметре одного цеха с эпицентром в механической службе», — уточнил Новоженов. Он сообщил, что тесты на COVID-19 сдали 1380 сотрудников, среди которых много положительных.

По словам вице-президента «Евраза», остановка конвертерного цеха НТМК ставит под угрозу весь производственный процесс на комбинате. «Чтобы обеспечить работниками конвертерный цех, мы переводим слесарей из ЦРМО-3, подрядной организации УРИЦ. Обсуждаем создание изолированных бригад, которые будут жить в санатории „Леневка“ и работать вахтовым методом», — сообщил он.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Евраза» не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

ЕВРАЗ НТМК разрабатывает Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд, которое расположено в 140 км от Нижнего Тагила. Разработку этого же месторождения ведет еще одно предприятие ЕВРАЗа, ЕВРАЗ КГОК, которое производит высококачественные окатыши и агломерат.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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